Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk haftanın ikinci günü, 2 karşılaşmayla başladı.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk haftanın ikinci günü, 2 karşılaşmayla başladı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında, C ve F gruplarında birer maç yapıldı.

C Grubu'ndaki mücadelede İsviçre, konuk olduğu Bulgaristan'ı ???????Embolo'nun 7, Seferovic'in 10 ve ???????Zuber'in 12. dakikadaki golleriyle 3-1 mağlup etti. Bulgaristan'ın tek golü ise 46. dakikada Despodov'dan geldi.

Danimarka da Braithwaite'in 13 ve Wind'in 67. dakikada attığı gollerle İsrail deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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