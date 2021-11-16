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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri üçüncü turunda 6 maç oynandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri üçüncü turunda 6 maç oynandı.

A Grubu'nda İran, deplasmanda Suriye'yi 3-0, B Grubu'nda ise Suudi Arabistan konuk olduğu Vietnam'ı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Lübnan-Birleşik Arap Emirlikleri: 0-1

Irak-Güney Kore: 0-3

Suriye-İran: 0-3

B Grubu

Vietnam-Suudi Arabistan: 0-1

Çin-Avustralya: 1-1

Umman-Japonya: 0-1

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