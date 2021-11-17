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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde ikinci tur maçları sona erdi.

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde ikinci tur maçları sona erdi.

İkinci turun 6. haftasında 6 grupta 10 karşılaşma oynandı. Cezayir, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin bir gol attığı maçta Burkina Faso ile 2-2 berabere kaldı.

Grup maçlarının tamamlanmasıyla Mali, Mısır, Gana, Senegal, Fas, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cezayir, Tunus, Nijerya ve Kamerun grup lideri olarak play-off'lara yükseldi.

Play-off eşleşmeleri kura çekimiyle belirlenecek. Beş eşleşmeden galip ayrılacak ülkeler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Cezayir-Burkina Faso: 2-2

B Grubu

Moritanya-Ekvator Ginesi: 1-1

Tunus-Zambiya: 3-1

C Grubu

Nijerya-Yeşil Burun Adaları: 1-1

Liberya-Orta Afrika Cumhuriyeti: 3-1

D Grubu

Mozambik-Malavi: 1-0

Kamerun-Fildişi Sahili: 1-0

F Grubu

Libya-Angola: 1-1

Mısır-Gabon: 2-1

I Grubu

Fas-Gine: 3-0

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AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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