Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde ikinci tur maçları sona erdi.

İkinci turun 6. haftasında 6 grupta 10 karşılaşma oynandı. Cezayir, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin bir gol attığı maçta Burkina Faso ile 2-2 berabere kaldı.

Grup maçlarının tamamlanmasıyla Mali, Mısır, Gana, Senegal, Fas, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cezayir, Tunus, Nijerya ve Kamerun grup lideri olarak play-off'lara yükseldi.

Play-off eşleşmeleri kura çekimiyle belirlenecek. Beş eşleşmeden galip ayrılacak ülkeler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Cezayir-Burkina Faso: 2-2

B Grubu

Moritanya-Ekvator Ginesi: 1-1

Tunus-Zambiya: 3-1

C Grubu

Nijerya-Yeşil Burun Adaları: 1-1

Liberya-Orta Afrika Cumhuriyeti: 3-1

D Grubu

Mozambik-Malavi: 1-0

Kamerun-Fildişi Sahili: 1-0

F Grubu

Libya-Angola: 1-1

Mısır-Gabon: 2-1

I Grubu

Fas-Gine: 3-0

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi?