Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde ikinci tur maçları sona erdi.
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde ikinci tur maçları sona erdi.
İkinci turun 6. haftasında 6 grupta 10 karşılaşma oynandı. Cezayir, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin bir gol attığı maçta Burkina Faso ile 2-2 berabere kaldı.
Grup maçlarının tamamlanmasıyla Mali, Mısır, Gana, Senegal, Fas, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cezayir, Tunus, Nijerya ve Kamerun grup lideri olarak play-off'lara yükseldi.
Play-off eşleşmeleri kura çekimiyle belirlenecek. Beş eşleşmeden galip ayrılacak ülkeler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Cezayir-Burkina Faso: 2-2
B Grubu
Moritanya-Ekvator Ginesi: 1-1
Tunus-Zambiya: 3-1
C Grubu
Nijerya-Yeşil Burun Adaları: 1-1
Liberya-Orta Afrika Cumhuriyeti: 3-1
D Grubu
Mozambik-Malavi: 1-0
Kamerun-Fildişi Sahili: 1-0
F Grubu
Libya-Angola: 1-1
Mısır-Gabon: 2-1
I Grubu
Fas-Gine: 3-0
#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
????Sizce maçın futbolcusu kimdi?
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri