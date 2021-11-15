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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunun 6. haftasında 4 grupta 4 karşılaşma oynandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunun 6. haftasında 4 grupta 4 karşılaşma oynandı.

Afrika elemeleri ikinci turu sonunda 10 grup lideri play-off'lara yükselecek. Kura çekimiyle belirlenecek 5 play-off eşleşmesinin galibi, Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Nijer-Cibuti: 7-2

E Grubu

Kenya-Ruanda: 2-1

H Grubu

Namibya-Togo: 0-1

I Grubu

Gine Bissau-Sudan: 0-0

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AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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