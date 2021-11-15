Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunun 6. haftasında 4 grupta 4 karşılaşma oynandı.
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunun 6. haftasında 4 grupta 4 karşılaşma oynandı.
Afrika elemeleri ikinci turu sonunda 10 grup lideri play-off'lara yükselecek. Kura çekimiyle belirlenecek 5 play-off eşleşmesinin galibi, Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Nijer-Cibuti: 7-2
E Grubu
Kenya-Ruanda: 2-1
H Grubu
Namibya-Togo: 0-1
I Grubu
Gine Bissau-Sudan: 0-0
#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar— Haberler (@Haberler) November 15, 2021
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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