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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunun 6. haftasında 4 grupta 6 karşılaşma oynandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunun 6. haftasında 4 grupta 6 karşılaşma oynandı.

Son maçların ardından gruplarını lider tamamlayan Gana (G Grubu) ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti (J); Mali (E), Mısır (F), Senegal (H), Fas'tan (I) sonra play-off bileti alan takımlar oldu.

Afrika elemeleri ikinci turu sonunda 10 grup lideri play-off'lara yükselecek. Kura çekimiyle belirlenecek 5 play-off eşleşmesinin galibi, Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Mali-Uganda: 1-0

J Grubu

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin: 2-0

Madagaskar-Tanzanya: 1-1

G Grubu

Zimbabve-Etiyopya: 1-1

Gana-Güney Afrika: 1-0

H Grubu

Senegal-Kongo: 2-0

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AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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