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Futbol: 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Futbol: 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

İngiliz ekibi Chelsea, Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımını 1-0 yenerek 18. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale çıktı.

İngiliz ekibi Chelsea, Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımını 1-0 yenerek 18. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvadaki yarı final maçında, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi El-Hilal ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea karşı karşıya geldi.

2012 finalisti Chelsea, başkent Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda oynanan müsabakayı, Lukaku'nın 32. dakikadaki golüyle kazandı.

Chelsea, 12 Şubat Cumartesi günü oynanacak finalde Palmeiras ile karşılaşacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Suudi Arabistan, Dünya Kupası, Chelsea, Futbol, Spor, Haberler

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