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Futbol: 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Futbol: 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Brezilya'nın Palmeiras takımı, Mısır ekibi El-Ehli'yi 2-0 yenerek 18. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

Brezilya'nın Palmeiras takımı, Mısır ekibi El-Ehli'yi 2-0 yenerek 18. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvadaki yarı final maçında, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Libertadores Kupası'nın şampiyonu Palmeiras ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi El-Ehli karşılaştı.

Başkent Abu Dabi'deki El Nahyan Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Veiga'nın 39 ve Dudu'nun 49. dakikadaki golleriyle kazanan Palmeiras, turnuvada ilk kez finale çıktı.

El-Ehli'nin kaptanı Eşref, 81. dakikada kırmızı kart gördü.

Palmeiras'ın finaldeki rakibi, yarın El-Hilal ile Chelsea arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Dünya Kupası, Palmeiras, Brezilya, Futbol, Spor, Haber

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