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Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

AA, Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Ekvator Ginesi'ni 3-1 yenen Senegal, yarı finale çıktı.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Ekvator Ginesi'ni 3-1 yenen Senegal, yarı finale çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen ve Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, çeyrek final maçları tamamlandı.

Başkent Yaounde'deki Ahmadou Ahidjo Stadı'nda oynanan son çeyrek final karşılaşmasında Senegal, Ekvator Ginesi karşısında 28. dakikada Famara Diedhiou'nun ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Ekvator Ginesi, Jannick Buyla'nın 57. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Senegal'de, karşılaşmaya 65. dakikada Pape Gueye'nin yerine dahil olan Cheikhou Kouyate 68. dakikada, Ismaila Sarr ise 79. dakikada fileleri sarsarak takımlarının sahadan 3-1 galip ayrılmasını sağladı.

Senegal, yarı finalde 2 Şubat Çarşamba günü Burkina Faso ile karşılaşacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Ekvator Ginesi, Kamerun, Senegal, Afrika, Spor, Haber

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