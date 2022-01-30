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Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

AA, Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Mısır, uzatmalarda bulduğu golle Fas'ı 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Mısır, uzatmalarda bulduğu golle Fas'ı 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen ve Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Mısır ile Fas, Yaounde kentindeki Ahmadou Ahidjo Stadı'nda karşılaştı.

Tunus, 6. dakikada penaltıdan Sofiane Boufal'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Mısır, Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın 53. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin normal süresi bu skorla sona erince, karşılaşmada uzatma bölümüne geçildi.

Uzatmalarda Mısır, 100. dakikada Trezeguet'nin fileleri havalandırmasıyla rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Turnuvada elde ettiği 7 şampiyonlukla en başarılı takım konumundaki Mısır, Kamerun ile 3 Şubat Perşembe günü yarı finalde karşılaşacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Kamerun, Afrika, Mısır, Fas, Spor, Haber

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