Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Malavi'yi 2-1 yenen Fas, çeyrek finale kaldı.

Kamerun'da düzenlenen ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın son 16 turunda Fas ile Malavi, başkent Yaounde'deki Ahmadou Ahidjo Stadı'nda karşılaştı.

Fas, mücadeleyi 45+2. dakikada Youssef En Nesyri ve 70. dakikada Achraf Hakimi'nin attığı gollerle 2-1 kazandı. Malavi'nin golünü 7. dakikada Frank Mhango attı.

Fildişi Sahili ile Mısır arasında yarın oynanacak maçın galibi, Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi olacak.