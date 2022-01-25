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Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'nı 2-0 yenen Senegal, çeyrek finale yükseldi.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'nı 2-0 yenen Senegal, çeyrek finale yükseldi.

Kamerun'da düzenlenen ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın son 16 turunda Senegal ile Yeşil Burun Adaları karşılaştı.

Senegal, Bafoussam kentindeki Kouekong Stadı'nda oynanan mücadeleyi, 63. dakikada Sadio Mane ve 90+2. dakikada Bamba Dieng'in kaydettiği gollerle 2-0 kazandı.

Yeşil Burun Adaları, 21. dakikada Patrick Andrade ve 57. dakikada Vozinha'nın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Mali ile Ekvator Ginesi arasında yarın oynanacak maçın galibi, Senegal'in çeyrek finaldeki rakibi olacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

Yeşil Burun Adaları, Kamerun, Senegal, Afrika, Spor, Haber

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