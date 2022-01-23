Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Tunus, 33. Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale çıktı.

Tunus, 33. Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale çıktı.

Kamerun'da düzenlenen ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın son 16 turunda, Nijerya ile Tunus karşı karşıya geldi.

Garua kentindeki Roumde Adjia Stadı'nda yapılan maçı, Mesakini'nin 47. dakikadaki golüyle 1-0 Tunus kazandı. Oyuna 59. dakikada giren Nijeryalı Iwobi, 66. dakikada kırmızı kart gördü.

2019'daki turnuvanın 3'üncüsü Nijerya'yı eleyen Tunus, çeyrek finalde Burkina Faso'nun rakibi oldu.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

Kamerun, Nijerya, Afrika, Tunus, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title