Futbol: 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Futbol: 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

13.10.2020 23:27 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:27
Futbol: 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Stat: MolineuxHakemler: Delajod Willy, Hicham Zakrani, Philippe Jeanne (Fransa)İngiltere: Ramsdale, Aarons, Godfrey, Guehi, Justin, Bellingham, Dasilva (Dk. 63 Eze), Skipp, Hudson-Odoi (Dk.

Stat: Molineux

Hakemler: Delajod Willy, Hicham Zakrani, Philippe Jeanne (Fransa)

İngiltere: Ramsdale, Aarons, Godfrey, Guehi, Justin, Bellingham, Dasilva (Dk. 63 Eze), Skipp, Hudson-Odoi (Dk. 85 McNeil), Sessegnon, Nketiah

Türkiye: Altay Bayındır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ravil Tagir, Cemali Sertel (Dk. 74 Rıdvan Yılmaz), Oğulcan Ülgün (Dk. 81 Erkan Eyibil), Berat Özdemir (Dk. 89 İlker Karakaş), Ahmet Canbaz (Dk. 46 Burak Kapacak), Ömer Faruk Beyaz, Halil Dervişoğlu, Güven Yalçın

Goller: Dk. 17 Hüseyin Türkmen (Kendi kalesine), Dk. 88 Nketiah (İngiltere), Dk. 90+2 Halil Dervişoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 18 Halil Dervişoğlu, Dk. 79 Burak Kapacak (Türkiye), Dk. 38 Skipp, Dk. 41 Bellingham (İngiltere)

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 8. maçında konuk olduğu İngiltere'ye 2-1 yenildi.

17. dakikada ev sahibi ekip müsabakada Hüseyin Türkmen'in kendi kalesine attığı golle önde geçti. Justin'in derinlemesine pasıyla soldan ceza sahasına giren Sessegnon'un yerde ortaladığı top, kale sahasındaki Hüseyin'in müdahalesiyle ağlara gitti: 1-0

53. dakikada İngiltere savunmasının hatasında topu kapan Halil Dervişoğlu, kaleci Ramsdale'den sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Hakem Delajod Willy penaltı kararı verdi. Halil'in kullandığı penaltıda kaleci Ramsdale soluna yatarak zayıf gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

84. dakikada Justin, ceza sahasında Serkan Asan ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Willy bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Nketiah'ın kullandığı penaltıda top yan direğe çarparak auta gitti.

88. dakikada İngiltere farkı 2'ye çıkardı. Sessegnon'un ara pasında savunma arkasına sarkan Nketiah, kaleci Altay ile karşı karşıya yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

90+2. dakikada milliler farkı 1'e indirdi. Hızlı gelişen Ümit Milli Takım atağında İlker Karakaş uzun süre taşıdığı topla rakip ceza alanına sokulduktan sonra solundan atağa katılan Halil Dervişoğlu'na pasını aktardı. Halil, ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1

Bu sonuçla İngiltere 8. maç sonunda puanını 22'ye çıkardı. Ay-yıldızlılar ise 7 puanla kalırken, 5. sıraya geriledi.

Grupta kalan 2 maçını Samsun'da oynayacak milliler, 13 Kasım'da Avusturya'yı, 17 Kasım'da da Kosova'yı konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Vladimir Putin Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Şevval Sam Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Ozan Tufan Erol Bulut Gökhan Töre Caner Erkin
Daha Fazla Kız Apple Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 23:30:20. #1.14#
title