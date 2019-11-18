Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Stat: Ulusal StadyumHakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)Andorra: Gomes (Dk. 87 Pol), Cristian Martinez, Vales, Rebes, Ildefons Lima, Clemente (Dk. 85 Rubio), Alaez (Dk.
Stat: Ulusal Stadyum
Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)
Andorra: Gomes (Dk. 87 Pol), Cristian Martinez, Vales, Rebes, Ildefons Lima, Clemente (Dk. 85 Rubio), Alaez (Dk. 71 Rodriguez), San Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera
Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Merih Demiral (Dk. 80 Mert Çetin), Ozan Kabak, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 60 Berkay Özcan), Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu (Dk. 85 Emre Kılınç), Enes Ünal
Goller: Dk. 17, Dk. 21 (Penaltıdan) Enes Ünal (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 43 Ildefons Lima, Dk. 51 Llovera, Dk. 77 Vales (Andorra), Dk. 53 Kaan Ayhan (Türkiye)
ANDORRA LA A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yendi.
EURO 2020'ye katılmayı bir önceki maçta İzlanda mücadelesinde garantileyen A Milli Takım, H Grubu'nu 23 puanla 2. sırada tamamladı.
64. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza yayının dışından yaptığı ortada Kaan Ayhan'ın yükselerek kafa vuruşunda top auta gitti.
69. dakikada rakip ceza sahasına sol kanattan hızlı giren Ahmed Kutucu'nun kale çizgisine yakın noktadan yerden verdiği pasta Andorra defansı topu uzaklaştırdı.
75. dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta uzak direkte topla buluşan Merih Demiral'ın vuruşunda kaleci Gomes son anda topu çıkararak önemli bir gol pozisyonunu önledi.
86. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında çok iyi yükselen Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda top az farkla üst direğin üzerinden auta gitti.
Türkiye, maçtan 2-0 galip ayrıldı.