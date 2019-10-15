Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

15.10.2019 23:52

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 8. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 8. haftası, 4 grupta oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İsveç, konuk ettiği İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 50. dakikada Marcus Berg, İspanya'nın golünü ise 90+2. dakikada Rodrigo kaydetti. İspanya, aldığı puanla EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.

Daha önce EURO 2020'ye katılmayı garantileyen İtalya ise deplasmanda Lihtenştayn'ı 5-0'la geçerek günün en farklı galibiyetine imza attı.

Sonuçlar şöyle:

D Grubu



Cebelitarık-Gürcistan: 2-3

İsviçre-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0

F Grubu



Romanya-Norveç: 1-1

Faroe Adaları-Malta: 1-0

İsveç-İspanya: 1-1

G Grubu



İsrail-Letonya: 3-1

J Grubu



Finlandiya-Ermenistan: 3-0

Yunanistan-Bosna Hersek: 2-1

Liechtenstein-İtalya: 0-5

Kaynak: AA