Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

14.10.2019 22:36

Stat: Stade de France

Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)

Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Sissoko, Coman, Griezmann, Matuidi, Ben Yedder

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

SAINT- A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda yaptığı maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

16. dakikada Fransa, gole yaklaştı. Griezmann, Coman'ın sol kanattan verdiği pasla ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Griezmann'ın şutunda Mert Günok, topu çelmeyi başardı. Devam eden pozisyonda meşin yuvarlağı önünde bulan Sissoko'nun sert vuruşunda iyi yer tutan Mert, bir kurtarış daha yaparak topun ceza sahası dışına uzaklaşmasını sağladı.

21. dakikada sol kanattan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Coman, topu penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu pozisyonda Griezmann'ın yaptığı kafa vuruşunda top, Mert Günok'ta kaldı.

22. dakikada Coman'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalenin üzerinden dışarı gitti.

25. dakikada Coman, sol kanattan yine tehlikeli geldi. Griezmann, Coman'ın ceza sahası ön çizgisine paralel gönderdiği topun üzerinden atlayarak tehlikenin büyümesini sağladı. Boş pozisyonda bulunan Sissoko'nun yerden vuruşunda kaleci Mert Günok, uzanarak topu kurtardı.

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Griezmann, çapraz pozisyonda yaptığı sert vuruşla gol aradı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin yanından az farkla auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: AA