Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 8. hafta yarın oynanacak maçlarla sona erecek.

14.10.2019 10:38
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 8. hafta yarın oynanacak maçlarla sona erecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 8. haftasında dört grupta 9 karşılaşma yapılacak.

Elemelerin 8. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

D Grubu

21.45 Cebelitarık-Gürcistan

21.45 İsviçre-İrlanda

F Grubu

21.45 Romanya-Norveç

21.45 Faroe Adaları-Malta

21.45 İsveç-İspanya

G Grubu

21.45 İsrail-Letonya

J Grubu

19.00 Finlandiya-Ermenistan

21.45 Yunanistan-Bosna Hersek

21.45 Liechtenstein-İtalya

Kaynak: AA
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