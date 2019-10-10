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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ne yarın oynanacak 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.

10.10.2019 09:16
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ne yarın oynanacak 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. haftasında üç grupta 7 karşılaşma yapılacak.

H Grubu'nda bulunan Türkiye, TSİ 21.45'te Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u ağırlayacak.

Elemelerin 7. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

A Grubu

21.45 Karadağ-Bulgaristan

21.45 Çekya-İngiltere

B Grubu

21.45 Portekiz-Lüksemburg

21.45 Ukrayna-Litvanya

H Grubu

21.45 Türkiye-Arnavutluk

21.45 İzlanda-Fransa

21.45 Andorra-Moldova

Kaynak: AA
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