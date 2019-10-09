Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 7. hafta maçları yarın başlayacak.

09.10.2019 09:52
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 7. hafta maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. hafta maçları, 10-12 Ekim tarihlerinde oynanacak.

H Grubu'nda bulunan Türkiye, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Arnavutluk'u ağırlayacak.

Elemelerin 7. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

C Grubu

19.00 Belarus-Estonya

21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda

E Grubu

21.45 Hırvatistan-Macaristan

21.45 Slovakya-Galler

G Grubu

21.45 Avusturya-İsrail

21.45 Letonya-Polonya

21.45 Kuzey Makedonya-Slovenya

I Grubu

17.00 Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi

21.45 Rusya-İskoçya

21.45 Belçika-San Marino

Kaynak: AA
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