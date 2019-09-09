Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 6. haftası, 10 maçla devam etti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 6. haftası, 10 maçla devam etti.
EURO 2020 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.
Günün öne çıkan C Grubu maçında Hollanda, deplasmanda Estonya'yı 4-0 yendi. Hollanda'nın gollerini 17 ve 48. dakikalarda Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, 76. dakikada Memphis Depay, 87. dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti.
Belçika, Kevin de Bruyne'nin bir gol, 3 asistle yıldızlaştığı I Grubu maçında İskoçya'yı 4-0 mağlup etti. Konuk ekip Belçika'nın golleri, 9. dakikada Romelu Lukaku, 24. dakikada Thomas Vermaelen, 32. dakikada Toby Alderweireld ve 82. dakikada de Bruyne'den geldi.
Elemelerin 6. haftası, A, B ve H gruplarında yarın oynanacak 7 maçla sona erecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu
Kuzey İrlanda-Almanya: 0-2
Estonya-Hollanda: 0-4
E Grubu:
Azerbaycan-Hırvatistan: 1-1
Macaristan-Slovakya: 1-2
G Grubu:
Slovenya-İsrail: 3-2
Polonya-Avusturya: 0-0
Letonya-Kuzey Makedonya: 0-2
I Grubu:
İskoçya-Belçika: 0-4
San Marino-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4
Rusya-Kazakistan: 1-0