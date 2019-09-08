Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftası, 7 maçla sona erdi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftası, 7 maçla sona erdi.
EURO 2020 Elemeleri'nin 5. haftasının son gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı.
H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golle Andorra'yı 1-0 mağlup etti.
Gruptaki diğer maçlarda, İzlanda Moldova'yı 3-0, Fransa ise Arnavutluk'u 4-1 yendi.
Bu sonuçlarla Türkiye, Fransa ve İzlanda gruptaki puanlarını 12'ye çıkardı.
Gecenin bir diğer karşılaşmasında Kosova, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric'in gol attığı karşılaşmada Çekya'yı 2-1 mağlup etti.
Elemelerin 6. haftası, yarın D, F ve J Gruplarında oynanacak 8 maçla başlayacak.
Sonuçlar şöyle:
A Grubu
Kosava-Çekya: 2-1
İngiltere-Bulgaristan: 4-0
B Grubu
Litvanya-Ukrayna: 0-3
Sırbistan-Portekiz: 2-4
H Grubu
İzlanda-Moldova: 3-0
Türkiye-Andorra: 1-0
Fransa-Arnavutluk: 4-1