Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

08.09.2019 00:18

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftası, 7 maçla sona erdi.

EURO 2020 Elemeleri'nin 5. haftasının son gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı.

H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golle Andorra'yı 1-0 mağlup etti.

Gruptaki diğer maçlarda, İzlanda Moldova'yı 3-0, Fransa ise Arnavutluk'u 4-1 yendi.

Bu sonuçlarla Türkiye, Fransa ve İzlanda gruptaki puanlarını 12'ye çıkardı.

Gecenin bir diğer karşılaşmasında Kosova, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric'in gol attığı karşılaşmada Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

Elemelerin 6. haftası, yarın D, F ve J Gruplarında oynanacak 8 maçla başlayacak.

Sonuçlar şöyle:

A Grubu

Kosava-Çekya: 2-1

İngiltere-Bulgaristan: 4-0

B Grubu

Litvanya-Ukrayna: 0-3

Sırbistan-Portekiz: 2-4

H Grubu

İzlanda-Moldova: 3-0

Türkiye-Andorra: 1-0

Fransa-Arnavutluk: 4-1

Kaynak: AA