Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

06.09.2019 23:54

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftasına, 9 maçla devam edildi.

EURO 2020 Elemeleri'nin 5. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Öne çıkan mücadelede Almanya, Hollanda'yı konuk etti. Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Babel, sahaya ilk 11'de çıktı.

Hollanda, Frenkie de Jong'un 59, Tah'ın (kendi kalesine) 66, Malen'in 79 ve Wijnaldum'un 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı.

Gollerini 9. dakikada Gnabry ve 73. dakikada penaltıdan Kroos'un attığı Almanya, C Grubu'ndaki 4. maçında ilk yenilgisini aldı.

Elemelerin 5. haftası, yarın A, B ve H gruplarında oynanacak 7 maçla sona erecek.

H Grubu'ndaki 5. maçına çıkacak Türkiye, 21.45'te Andorra'yı ağırlayacak.

Sonuçlar şöyle:

C Grubu

Estonya-Belarus: 1-2

Almanya-Hollanda: 2-4

E Grubu



Galler-Azerbaycan: 2-1

Slovakya-Hırvatistan: 0-4

G Grubu



Slovenya-Polonya: 2-0

Avusturya-Letonya: 6-0

I Grubu



Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan: 1-1

İskoçya-Rusya: 1-2

San Marino-Belçika: 0-4

Kaynak: AA