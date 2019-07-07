Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Gine'yi 3-0 mağlup eden Cezayir, çeyrek finale yükseldi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Gine ile Cezayir, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.

Cezayir, 24. dakikada Muhamed Belaili, 57. dakikada Riyad Mahrez ve 82. dakikada Adam Ounas'ın attığı gollerle maçtan 3-0 üstün ayrıldı.

Çeyrek finale yükselen Cezayir'in rakibi, Mali ile Fildişi Sahili arasında oynanacak maçın kazananı olacak.

Kaynak: AA