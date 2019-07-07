Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mısır'ı 1-0 mağlup eden Güney Afrika, çeyrek finale yükseldi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Mısır ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 85. dakikasında Thembinkosi Lorch ile gol bulan Güney Afrika, rakibini 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.

Mısır Milli Takımı'nın Kasımpaşalı futbolcusu Trezeguet, 90 dakika sahada kaldı.

Güney Afrika, çeyrek finalde Nijerya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA