Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gana ve Kamerun, son 16 turuna çıktı.

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gana ve Kamerun, son 16 turuna çıktı.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın F Grubu'nda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı.
Gana, 46. dakikada Jordan Ayew ve 72. dakikada Thomas'ın golleriyle Gine Bissau'yu 2-0 mağlup etti. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Benin ile Kamerun, 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından 5'er puanla ilk iki sırayı paylaşan Gana ile Kamerun, adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Kaynak: AA
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