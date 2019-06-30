Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Benin ile Gine Bissau golsüz berabere kaldı.
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Benin ile Gine Bissau golsüz berabere kaldı.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki F Grubu maçında Benin ile Gine Bissau karşı karşıya geldi.
İki takımın da skoru lehine çeviremediği mücadele 0-0 sona erdi.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Kaynak: AA
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