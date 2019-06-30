Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Benin ile Gine Bissau golsüz berabere kaldı.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki F Grubu maçında Benin ile Gine Bissau karşı karşıya geldi.

İki takımın da skoru lehine çeviremediği mücadele 0-0 sona erdi.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

Kaynak: AA