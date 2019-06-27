Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Cezayir, Senegal'i 1-0 yendi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki C Grubu maçında Cezayir ile Senegal, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.

Cezayir, 49. dakikada Muhammed Belaili'nin attığı golle maçı 1-0 kazanarak gruptaki puanını 6'ya çıkarırken Senegal 3 puanda kaldı.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

Kaynak: AA