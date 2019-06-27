Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Cezayir, Senegal'i 1-0 yendi.
2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Cezayir, Senegal'i 1-0 yendi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki C Grubu maçında Cezayir ile Senegal, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.
Cezayir, 49. dakikada Muhammed Belaili'nin attığı golle maçı 1-0 kazanarak gruptaki puanını 6'ya çıkarırken Senegal 3 puanda kaldı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Kaynak: AA
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