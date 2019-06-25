Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Kamerun, Gine Bissau'yu 2-0 yendi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki F Grubu ilk maçında Kamerun ile Gine Bissau, İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda karşılaştı.

Kamerun, 66. dakikada Yaya Banana ve 69. dakikada Stephane Bahoken'in attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

Kaynak: AA