Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Mali, Moritanya'yı 4-1 yendi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki E Grubu ilk maçında Mali ile Moritanya, Süveyş kentindeki Ordu Stadı'nda karşılaştı.

Mali, Diaby'nin 37, Marega'nın 45 (penaltıdan), Traore'nin 55 ve 73. dakikadaki golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Moritanya'nın golünü, 72. dakikada penaltıdan Hacen kaydetti.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

Kaynak: AA