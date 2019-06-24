Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Fildişi Sahili, Güney Afrika'yı 1-0 yendi.

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Fildişi Sahili, Güney Afrika'yı 1-0 yendi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki D Grubu ilk maçında Fildişi Sahili ile Güney Afrika, başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda karşılaştı.

Fildişi Sahilli Kodjia, 64. dakikada attığı golle takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

Kaynak: AA
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