Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Cezayir, Kenya'yı 2-0 yendi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki C Grubu ilk maçında Cezayir ile Kenya, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.

Cezayir, 34. dakikada Bounedjah (penaltıdan) ve 43. dakikada Mahrez'in attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

Kaynak: AA