Futbol 2. Lig Müsabakaları

Futbol 2. Lig MüsabakalarıVizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak.