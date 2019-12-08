Futbol. 2. Lig Beyaz Grup
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor, sahasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor, sahasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.
Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada Çorum ekibi, ilk yarıyı 45. dakikada Murathan Buğuş'un penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 61. dakikada Fatih Şerifoğlu'nun attığı golle 2-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 69. dakikasında konuk ekip Yılport Samsunspor, Bahattin Köse'nin ayağından bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, kırmızı siyahlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Yeni Çorumspor puanı 31'e yükselterek üçüncü sıradaki yerini korurken, ligdeki ilk yenilgisini alan Samsun ekibi ise 37 puanla ikinci sırada yer aldı.