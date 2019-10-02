Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

02.10.2019 20:51

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 12. Grup'taki ilk maçında Macaristan'a 2-0 yenildi.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde yapılan mücadelede milli takım, gruptaki ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Ukrayna Futbol Federasyonundan Anastasiya Romanyuk'un yönettiği karşılaşmada Macaristan, 26 ve 44. dakikalarda Sara Pusztai'nin attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta ise Danimarka, Kosova'yı 8-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, 5 Ekim'de Danimarka ve 8 Ekim'de Kosova ile karşılaşacak.

Kaynak: AA