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Futbol: 17 yaş altı kızlar hazırlık maçı

Antalya'da oynanan hazırlık maçında Slovakya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Rusya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nı 2-1 yendi.

08.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:46
Futbol: 17 yaş altı kızlar hazırlık maçı

Antalya'da oynanan hazırlık maçında 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nı 2-1 yendi.

Kamp çalışmalarını Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Rusya ve Slovakya'nın 17 yaş altı milli takımları Kaya Palazzo Sahası'nda karşılaştı.

Slovakya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, rakibini 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Futbol: 17 yaş altı kızlar hazırlık maçı
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