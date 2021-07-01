Füsun Sarp Nebil kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Füsun Sarp Nebil'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Füsun Sarp Nebil geliyor. Peki, Füsun Sarp Nebil kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Füsun Sarp Nebil'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Merak edilen isimler arasında Füsun Sarp Nebil geliyor. Peki, Füsun Sarp Nebil kimdir, kaç yaşında, nereli? Füsun Sarp Nebil'in biyografisi yazımızda.

FÜSUN SARP NEBİL KİMDİR?

Füsun Sarp Nebil, 1957 Bakırköy, İstanbul doğumlu. Evli, 2 çocuk sahibi.

Füsun Sarp Nebil doğum tarihi : 1957

Füsun Sarp Nebil kaç yaşında : 63 yaşında

Füsun Sarp Nebil nereli : İstanbul doğumlu

Füsun Sarp Nebil mesleği ne : Teknoloji Yazarı

Füsun Sarp Nebil, Kimya Mühendisliği BS ve Nükleer Mühendislik Alanında MSc Aldı.

1982-1986 arasında uçucu hostes olarak Türk Hava Yolları'nda çalıştı. Aynı zamanlarda Hostesler Cemiyeti TASSA'nın Genel Sekreterliğini yapmıştır. Nasaş Alüminyum Fabrikasında (AEH), Satış ve Pazarlama Departmanında Koordinasyon Şefi olarak, bölümlere veri analizi sağlamak görevi ile çalıştı.

1989-1997 yılları arasında 21 şirketi bulunan ve Kimya firması ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 80ci sırada yer alan Alemdar Holding şirketinde 9 ay Genel Koordinatör, 5 yıl Bilgi İşlem Direktörü ve 1,5 yıl Genel Koordinatör yardımcısı olarak şirketin "reengineering" çalışmasını gerçekleştirdi. Bütçele departmanını kurdu.

1997-1998 arasında ortağı ve Genel Müdürü olduğu Türkiye'nin ilk İnternet Servis Sağlayıcısı firması Alnet'i, Alemdar Holding altında kurdu.

1999'dan itibaren İntervizyon Elektronik Haberleşme firmasında, başta turk-internet.com olmak üzere çeşitli yayınları yönetmektedir. Avea kurumsal bayisi olarak kurduğu Sane İletişim Ltd. (Sane= SArp NEbil) firmasında, 6 aylık bayilik tecrübesinden sonra, iletişim (PR, Reklam) ve teknoloji konularında danışmanlık işleri yürütmektedir.

1998-2013 arasında Ulaştırma Bakanlığı İnternet Üst Kurulu üyeliği üstlenmiştir. Bu dönemde çeşitli hükümet komitelerinde (e-Devlet İcra Kurulu, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Çalışmaları, Bilişim Şurası vs.. yer almıştır.) 2009'dan bu yana Tüm İnternet derneği (TİD) başkanlığını yürütmektedir.

Birleşmiş Milletler UNECE tarafından 2001 yılında Türkiye'den seçilen 9 başarılı kadın girişimci arasında yer almıştır. 2011-2015 arasında Venedik'te gerçekleştirilen Eutelsat Avrupa TV ödülleri Jüri Üyesi olarak görev almıştır.

turk-internet.com dışında T24.com, Journo.com gibi çeşitli internet yayınlarında, ve EMO, Güncel Hukuk gibi çeşitli dergilerde teknoloji yazıları yayınlanmaktadır. 2018 yılından yayınlanan Bitcoin ve Kripto Paralar isimli bir kitabı bulunuyor.

Kaynak = guvenlikzirvesi.org