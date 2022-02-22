Füsun Eczacıbaşı, sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı İspanya'da ödül aldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de faaliyet gösteren Callia Vakfı, sanata ve sanatçıya yaptığı katkılarından dolayı SAHA Derneği Başkanı Füsun Eczacıbaşı'na "sanata destek uluslararası ödülünü" verdi.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin annesi Kraliçe Sofia'nın da kuruluşundan itibaren destek verdiği ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen Callia Vakfının sanata destek ödüllerinin töreni, Madrid'deki San Fernando Güzel Sanatlar Kraliyet Akademisinde yapıldı.

Bu zamana kadar sadece İspanya ve Latin Amerika olarak, iki dalda verilen ödüllere ilk kez uluslararası alan da eklenirken bu ödülün ilk sahibi Füsun Eczacıbaşı oldu.

Eczacıbaşı, törende yaptığı konuşmada, "Sanatçılara eşit bir yaklaşımı benimseyen SAHA'nın piyasa baskısı altında kalmadan, özgürce çalışmalarını gerçekleştirebilecek sanatçıların talepleri doğrultusunda kurulduğunu, sektördeki kurumsal boşluğu doldurmayı hedeflediklerini" vurgulayarak "Hayırseverliğe değil, dayanışmaya ve paylaşarak büyümeye inanıyoruz." dedi.

Metropolitan Sanat Müzesi Direktörü Max Hollein, Madrid Güzel Sanatlar Kraliyet Akademisi Direktörü Tomas Marco ve Meksika Ulusal Sanat Müzesi Direktörü Carmen Gaitan gibi sanat dünyasının önemli isimlerini bünyesinde bulunduran jüri, Eczacıbaşı başkanlığındaki SAHA'nın "sanat adına dünya çapında bir dayanışma ve filantropi (sosyal fayda yaratmak için zamanını, uzmanlığını ve varlıklarını gönüllü olarak verme) modeli yarattığı için" bu ödülü aldığını duyurdu.

Kültürel, sanatsal veya bilimsel bir etkinliğe koruma ve yardım amaçlı, çıkarsız destek veren kişilere verilen ödüle, Füsun Eczacıbaşı'nın dışında, Maria Jose Jove Vakfı Başkanı Felipa Jove (İspanya ödülü) ve Jorge ile Darlene Perez çifti (Latin Amerika ödülü) layık görüldü.

Türkiye'de 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren SAHA, sanatçı, küratör ve yazarlar başta olmak üzere geniş bir yelpazede kültür ve sanat etkinliklerinin üretim ve gelişmesine uluslararası alanda destek sunuyor.

SAHA, Kovid-19 salgını döneminde olumsuz etkilenen görsel sanatlar alanındaki sanatçılara ve inisiyatiflere verdiği desteklerle de öne çıkmıştı.