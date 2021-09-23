Fury Espor PUBG Mobile sahnesine giriyor! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fury Espor PUBG Mobile sahnesine giriyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Fury Espor PUBG Mobile sahnesine giriyor!

Fury Espor (furyesportr) PUBG Mobile sahnesine ilk adımını attı!

Türk Espor organizasyonlarından biri olan Fury Espor PUBG Mobile sahnesine giriş yaptığını sosyal medyadan paylaştığı bir vido ile duyurdu. Videoda da bahsedildiği üzere Fury, PUBG Mobile sahnesine şampiyonlukları toplamak için iddialı bir giriş yapıyor!

İddialı Türk espor takımının PUBG Mobile sahnesine giriş yapacak kadrosu ise şöyle:

Selim 'SeLım' Çakmak

Morteza 'Morteza' Mojaddidi

Hakan 'Kezzers' Keser

Ömer Faruk 'Dark' Aranmaz

Batuhan 'Seaky' Engin

Mobile Legends Türkiye Şampiyonası 2021 finalleri başlıyor

Playerbros - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Joe Biden Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Lionel Messi Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fury Espor PUBG Mobile sahnesine giriyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 17:59:35. #1.12#