Fury Espor PUBG Mobile sahnesine giriyor!
Fury Espor (furyesportr) PUBG Mobile sahnesine ilk adımını attı!
Türk Espor organizasyonlarından biri olan Fury Espor PUBG Mobile sahnesine giriş yaptığını sosyal medyadan paylaştığı bir vido ile duyurdu. Videoda da bahsedildiği üzere Fury, PUBG Mobile sahnesine şampiyonlukları toplamak için iddialı bir giriş yapıyor!
İddialı Türk espor takımının PUBG Mobile sahnesine giriş yapacak kadrosu ise şöyle:
Selim 'SeLım' Çakmak
Morteza 'Morteza' Mojaddidi
Hakan 'Kezzers' Keser
Ömer Faruk 'Dark' Aranmaz
Batuhan 'Seaky' Engin
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