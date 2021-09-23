Fury Espor PUBG Mobile sahnesine giriyor!

Türk Espor organizasyonlarından biri olan Fury Espor PUBG Mobile sahnesine giriş yaptığını sosyal medyadan paylaştığı bir vido ile duyurdu. Videoda da bahsedildiği üzere Fury, PUBG Mobile sahnesine şampiyonlukları toplamak için iddialı bir giriş yapıyor!

İddialı Türk espor takımının PUBG Mobile sahnesine giriş yapacak kadrosu ise şöyle:

Selim 'SeLım' Çakmak

Morteza 'Morteza' Mojaddidi

Hakan 'Kezzers' Keser

Ömer Faruk 'Dark' Aranmaz

Batuhan 'Seaky' Engin

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