Furnıtrend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı, sektör temsilcilerini buluşturdu

12.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:44

Mobilya sektörü temsilcilerini buluşturan Furnıtrend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı, Antalya'da kapılarını açtı.

Elit Fuarcılık Genel Müdürü Mehmet Alper Çiçekçi, ANFAŞ Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, 70 firmayı 150 markasıyla fuarda buluşturduklarını söyledi. Fuara 15 bin ziyaretçi beklediklerini aktaran Çiçekçi, "Yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bu fuarda bir araya getiriyoruz. Fuarımızın ülkemize ve firmalarımıza büyük katkısı olmasını temenni ediyoruz. Antalya konumu, otelleri olarak önemli bir potansiyele sahip. Sektör adına başarılı işler yapacağız." dedi.

TEMA Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı da sektör adına Antalya'da yeni tohumlar attıklarını belirtti. Genellikle mobilya fuarlarının üretim yerlerinde yapıldığını aktaran Karslı, "Antalya'da mobilya üretimi az ancak kent olarak avantajları var. İstanbul kadar uçuş sayısına sahip bir kent. Böyle bir yerde mobilya fuarının da olması gerekir. İlk senede bize destek veren katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, fuarı gezdi.

Oturma grupları, çekyat, kanepe, bebek, çocuk ve genç odaları, televizyon üniteleri, yatak ve bazalar, masa ve sandalye grupları, ofis, bahçe, mutfak ve banyo dekorasyonları, aydınlatma ürünleri ve ekipmanları, halı ve zemin döşemeleri, duvar kaplamaları, dekoratif ayna ve aksesuarların yer aldığı fuar, 16 Şubat'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA