Furkanlı Philadelphia evinde Sacramento'yu mağlup etti

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers Wells Fargo Center'da karşılaştığı Sacramento Kings'i 103-101 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Furkan maçı 5 sayı, 3 top çalma, 1 asist ve 1 ribaund ile tamamladı.

NBA'de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers evinde karşı karşıya geldiği Sacramento Kings'i 103-101'lik skorla yenerek üst üste 4, toplamda da 30. galibiyetini aldı. Philadelphia'da 17. dakika parkede kaldı ve 5 sayı, 3 top çalma, 1 asist ve 1 ribaund ile oynadı. Takımda ayrıca Joel Embiid 36 sayı, 12 ribaund ve Tobias Harris de 16 sayı, 8 ribaund ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Ligde arka arkaya 6, toplamda 33. mağlubiyetini yaşayan Sacramento'da ise Tyrese Haliburton'un 38 ve Harrison Barnes'ın 16 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

New Orleans Pelicans: 97 - Boston Celtics: 107

Dallas Mavericks: 132 - Indiana Pacers: 105

Philadelphia 76ers: 103 - Sacramento Kings: 101

Memphis Grizzlies: 115 - Washington Wizards: 95

Miami Heat: 120 - Toronto Raptors: 124

Golden State Warriors: 110 - Brooklyn Nets: 106 - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor