Furkanlı Philadelphia, deplasmanda Atlanta'ya mağlup

31.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:33

NBA'de Atlanta Hawks, State Farm Arena'da karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers'ı 127-117 mağlup etti. Philadelphia'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz 1 ribaund, 1 asist üretti. Atlanta'da ise Trae Young 39 sayı, 18 asist ile yıldızlaştı.



NBA'de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda karşılaştığı Atlanta Hawks'a 127-117'lik skorla mağlup oldu. Ligde 13. galibiyetini elde eden Atlanta'da Trae Young 39 sayı, 18 asist ve 6 ribaund ile yıldızlaşırken, John Collins 17 sayı, 20 ribaund ve Damian Jones 14 sayı, 7 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 18. mağlubiyetini alan Philadelphia'da ise Ben Simmons 31 sayı, 6 ribaund, Shake Milton 27 sayı, 6 asist ve Joel Embiid 21 sayı, 14 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Furkan da 21 dakika süre aldığı karşılaşmada 1 ribaund, 1 asist üretti.



NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Washington Wizards: 121 - Charlotte Hornets: 107



Cleveland Cavaliers: 109 - Toronto Raptors: 115



Atlanta Hawks: 127 - Philadelphia 76ers: 117



Boston Celtics: 119 - Golden State Warriors: 104



Los Angeles Clippers: 103 - Sacramento Kings: 124



Denver Nuggets: 106 - Utah Jazz: 100 - İSTANBUL

Kaynak: İHA