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Furkanlı Philadelphia 76ers deplasmanda kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento Kings'i 125-108 yendi.

06.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:48
Furkanlı Philadelphia 76ers deplasmanda kazandı

Amerikan Ligi'nde (NBA) oynanan maçta 76ers, deplasmanda 'i 125-108 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, rakibini 17 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 38. galibiyetini elde etti.

Konuk takımda 28 sayı, 14 ribaunt, 3 asistle "double double" yapan Tobias Harris, maçın en skorer ismi oldu. Shake Milton 20, Al Horford 18 sayıyla oynarken, 24 dakika süre alan Furkan Korkmaz 7 sayı, 1 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.

Kings'te ise De'Aaron Fox 23, Buddy Hield 22, Harrison Barnes 15 sayıyla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 112-114

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 105-120

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 108-125

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 113-121

Kaynak: AA

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