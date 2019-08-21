Furkan Yassıkaya Antalya'da Malatya'yı temsil edecek

21.08.2019 12:53

3-5 Eylül tarihileri arasında Antalya'da düzenlenecek Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerine hazırlanan Furkan Yassıkaya Malatya'ya ödülle dönmek istediğini söyledi.

Şampiyonaya milli takım antrenörü Mehmet Baldiş'in gözetiminde Zirve Spor Salonu'nda hazırlanan Furkan Yassıkaya, vücudunun son durumuyla ilgili özel bir gösteri yaptı. Türkiye Vücut Geliştirme milli takım antrenörü ve milli takım eski sporcusu Mehmet Baldiş, Malatya'dan yeni şampiyonlar çıkarmak için Furkan'ın hocalığını yaptığını söyledi.

Eylül ayının ilk haftasında Antalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine hazırlanan Malatyalı vücut geliştirme sporcusu Furkan Yassıkaya'nın antrenörlüğünü yapan Mehmet Baldiş, amacının Malatya'dan yeni şampiyonlar çıkmasına katkı sunmak olduğunu ifade etti. Furkan'ın başarılı olacağına inandığını belirten Baldiş, "Malatya'mızı bu alanda en iyi şekilde temsil etmek her zaman için en büyük hedefim olmuştur. Şimdi ki amacım Malatya'dan yeni şampiyonlar çıkmasına vesile olmak. Furkan Yassıkaya çok yetenekli ve oldukça çalışkan bir sporcu. Söylediklerimi harfiyen yerine getiriyor ve son durumu da gördüğünüz gibi gayet iyi. Tek gayem başarılı ve ahlaklı bir neslin yetişmesine karınca kararınca katkı sunmaktır. Bundan dolayı Furkan Yassıkaya kardeşime antrenörlük yapıyorum. Furkan çok azimli ve de çalışkan bir sporcu. Kendisine tecrübelerimi aktarmakla beraber, çalışma programı konusunda da yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah Eylül ayında Antalya yapılacak şampiyonada ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" dedi.

"Kendimi şanslı görüyorum"

Vücut Geliştirme sporcusu Furkan Yassıkaya ise amacının Malatya'yı en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyleyerek, "Antalya'da yapılacak şampiyonaya bu işe yıllarını vermiş deneyimli isim ve aynı zamanda milli takım hocalığı yapan Mehmet Baldiş nezaretinde hazırlanıyorum. Bu anlamda kendimi şanslı görüyorum. Gerçekten çok iyi bir antrenör ile çalışıyorum. Amacım Malatya'ya bu alanda başarılar yaşatmak. Çalışmalarım yoğun bir şekilde devam ediyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA