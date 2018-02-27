Furkan Vakfı'nda Sahte Makbuzlarla 3 Milyonluk Vurgun!
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Furkan Vakfı'nda Sahte Makbuzlarla 3 Milyonluk Vurgun!

Adana'da Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanığın sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşan kayıt dışı para ve yardım topladıkları ortaya çıktı

Adana'da aralarında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu tutuklu 5 sanığın bastırdıkları sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşan kayıt dışı para ve yardım topladıkları ileri sürüldü.

ANAYASAL DÜZENE KARŞI EYLEM VE FİKİR BİRLİĞİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın yönelik başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. 'Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma' suçlamasıyla yapılan operasyonda vakfa ait yurt ve binalarda yaptıkları aramalarda önemli deliller elde edildi.

RESMİ BEYANDA 20 LİRA, YASA DIŞI 3 MİLYON LİRA

Yapılan aramalarda, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce verilen yardım toplama makbuzlarının dışında vakıf üyelerinin bastırdığı sahte makbuzlar ele geçirildi. Elde edilen sahte makbuzlarla nakit, kurban, dergi, sucuk, takvim, CD ve adak başlıkları altında kayıt dışı yardım topladıkları belirlendi. Vakfın, göstermelik olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları makbuzla resmi olarak 2016'da sadece 20 lira yardım topladıklarını kayda alıp beyan ettikleri ancak kendi bastırdıkları sahte makbuzların yapılan incelemesinde 3 milyon lirayı aşkın para ve yardım topladıkları saptandı.

EURO, POUND, DANİMARKA KRONU VE ALTIN BAĞIŞI

Şüphelilerin, Türk lirasının yanı sıra Euro, Pound, Danimarka Kronu ve altın olarak da bağış topladıkları tespit edildi. Öğrenci yurtlarında kullanılmak üzere sahte makbuzlarla sağladıkları kayıt dışı paranın nereye harcandığı tespit edilemezken, vakfın diğer şubelerinde yapılan aramalarda da bu rakamın artabileceği bildirildi. Ayrıca, şüpheli vakıf üyelerinin, yine sahte makbuzlarla Kurban Bayramı'nda topladıkları kurban ve etleri sucuk yaptırıp satarak örgüte yasa dışı gelir elde ettikleri belirlendi.

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YORUMLAR (19)

  • KADİR:
    BU GİBİLER MİLLETİN DİNİ DUYGULARINI SÖMÜREN MENFAAT ÇETELERİDİR İMKAN BULSALAR FETÖDEN BİLE DAHA BETERİNİ YAPARLAR HEPSİ KAPATILMALIDIR BU ÇAGDA DERGAH TARİKATMI OLUR BATI MARSA İNSAN GÖNDERİYOR BUNLARDA MİLLETİ SOYMA DERDİNDE ÇALIŞARAKMI KAZANMIŞ 3 TRİLYONU BU AJAN TİPLİ MAHLUK
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  • ....:
    Belliydi zaten, yıllarca fetonun peşinden leğen tuttunuz, şimdi de bu hocayı mı savunmaya başladınız alın size hoca
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