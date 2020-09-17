Furkan Parsak Nevşehir Belediyespor'da Nevşehir Belediyespor Yönetimi Furkan Parsak ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Nevşehir Belediyespor r yönetimi yeni transferleri kampa yetiştirmek için harekete geçti. Transfer komitesi daha önce görüşme yaptığı genç forvet Furkan Parsak'ın işini bitirdi.

TFF 3. Lig 1. Grup temsilcimiz Nevşehir Belediyespor 1,95 boyu ile dikkat çeken yetenekli oyuncuyu kadrosuna kattı. Sakaryaspordan genç forvet oyuncusu Furkan Parsak ile 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya varıldı. 1999 doğumlu forvet oyuncusu Manisa Spor, Sakaryaspor AŞ ve Sivas Belediyespor formasını giydi.

Kaynak: Bültenler