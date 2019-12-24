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Furkan Korkmaz sayı rekorunu kırdı

NBA takımlarından Philadelphia Sixers'da forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Detroit Pistons karşısında parkede kaldığı 21 dakikada 21 sayı kaydederek, NBA kariyerindeki sayı rekoruna imza attı.

24.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:19
Furkan Korkmaz sayı rekorunu kırdı

NBA takımlarından Sixers'da forma giyen milli basketbolcu , karşısında parkede kaldığı 21 dakikada 21 sayı kaydederek, NBA kariyerindeki sayı rekoruna imza attı.


NBA'de heyecan, oynanan 11 mücadele ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia Sixers, deplasmanda Detroit Pistons'ı 109- 125'lik skorla mağlup etti. Bu müsabakada milli basketbolcu Furkan Korkmaz'dan da rekor geldi. Başarılı oyuncu, Pistons karşısında oyunda olduğu 21 dakikada 21 sayı, 4 ribaundluk performans göstererek, NBA kariyerindeki sayı rekorunu kırmış oldu.


NBA'de oynanan mücadelelerin toplu sonuçları şu şekilde:


Cleveland Cavaliers: 121 -Atlanta Hawks: 118


Detroit Pistons: 109 -Philadelphia 76ers: 125


Indiana Pacers: 120 -Toronto Raptors: 115


New York Knicks: 115 -Washington Wizards: 121


Orlando Magic: 103 -Chicago Bulls: 95


Miami Heat: 107 -Utah Jazz: 104


Memphis Grizzlies: 115 -San Antonio Spurs: 145


Phoenix Suns: 111 - Denver Nuggets: 113


Portland Trail Blazers: 94 -New Orleans Pelicans: 102


Sacramento Kings: 104 -Houston Rockets: 113


Golden State Warriors: 113 -Minnesota Timberwolves: 104 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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