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Furkan Korkmaz, NBA tekrar başladığında atmak istediği ilk basketi anlattı Açıklaması

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen basketbolu çok özlediğini belirtti.

Furkan Korkmaz, NBA tekrar başladığında atmak istediği ilk basketi anlattı Açıklaması
30.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:49

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen basketbolu çok özlediğini belirtti.

Furkan Korkmaz, Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA), Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen basketbol döneminde sporseverler için başlattığı dijital kampanya olan "FIrstBAsket"in (İlk basket) konuğu oldu.

Basketbola dair ne varsa çok özlem duyduğunu vurgulayan Furkan, sahalara döndükten sonra yapmak istediklerini şöyle anlattı:

"Basketbola tekrar döndükten sonra iyi bir savunma yaptıktan sonra rakipten topu çalıp gidip smaçla bitirmek isterdim. Bence bu güzel bir başlangıç olurdu. O kadar çok şey özledim ki basketbola dair, çok uzun zaman oldu ve nasıl olursa olsun artık sadece basketbola dönmek istiyorum. Antrenman yapmayı, seyahat etmeyi özledim. Yeri geliyordu bazen 'Evimizde kalalım.' diyorduk ama şimdi gidip otelde kalmayı özledim, takımla deplasmana gitmeyi özledim. Bu duygular, özlemler basketbolla bütünleşince çok farklı bir duygu veriyor. Sahaya çıktığımda atacağım ilk basket için hayalim bu şekilde ancak atacağım her sayı beni mutlu eder diye düşünüyorum."

Evde kaldığı dönemde yaptıklarını da paylaşan milli basketbolcu, "Durumun ciddiyetinin hepimiz farkındayız. Bu yüzden olabildiğince evde kalmaya çalışıyoruz ve evde en aktif şekilde kalmaya çalışıyoruz. Kondisyonumu iyi bir seviyede tutmak adına evde bisiklet antrenmanları yapıyorum. Bu dönemin bana kattığı bir şey olarak da yoga yapmaya başladım ve yoganın faydalı olduğunu görmeye başladım. Onun dışında sezon boyunca çok yoğun bir tempoda olduğumuz için bazı izleyemediğim film ve belgeselleri bu dönemde izlemeye başladım. Aynı zamanda okumaya, daha fazla bilgi edinmeye çalışıyorum. Yani bu süreç aslında kişisel gelişim adına da hepimizin biraz daha kendine bir şeyler katabileceği bir dönem oldu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Hayranlarına mesaj gönderen Furkan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bizi seven, destekleyen insanlara ben biraz daha sabırlı olmalarını söylemek istiyorum. Çünkü daha güzel, daha hijyenik, daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda hem spora hem basketbola hepimiz umuyorum yakın bir zamanda kavuşacağız. Tekrar onların gözünün önünde sahne alıp, tekrar onlarla buluşacağımız için biz de çok heyecanlıyız gerçekten. Bu zor süreci evde kalarak, sosyal mesafemizi koruyarak devam ettirmeliyiz. Böylece bu süreci biraz daha kısaltıp bir an önce görüşeceğiz."

Kaynak: AA

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