Furkan Korkmaz'ın ilk 'double-double'ını yaptığı maçta 76ers farklı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın kariyerinin ilk "double-double"ını yaptığı maçta Houston Rockets'ı 133-113 yendi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Son dönemin formda ekiplerinden Sixers, all-star oyuncusu Joel Embiid ve milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın üstün performanslarının yardımıyla konuk ettiği Houston Rockets'ı 20 sayı farkla yendi ve dördüncü kez art arda kazandı.

Sezonun 20. galibiyetini alan Sixers'ta Embiid 31 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle "triple double", ilk 5'te başlayarak 36 dakika süre alan Korkmaz ise 24 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle "double-double" yaptı. Isaiah Joe 18 sayı, Seth Curry 15 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Tobias Harris 14 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle skora destek verdi.

Üst üste 8. kez kaybeden Rockets'ta Garrison Mathews 23 sayı ve 7 ribaunt, Eric Gordon ile Jae'Sean Tate 14'er, Josh Christopher 13, Jalen Green ile David Nwaba 12 sayıyla mücadele etti. Sakatlığı devam eden Türk oyuncu Alperen Şengün maçta forma giyemedi.

Hawks'a Trae Young'ın 56 sayısı yetmedi

Portland Trail Blazers, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 136-131 mağlup ederek sezonun 14. galibiyetine uzandı.

Blazers'ta Anfernee Simons 43 sayı ve 7 asistle kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Norman Powell 26 sayı ve 6 ribaunt, Nassir Little 22 sayı ve 9 ribaunt, Jusuf Nurkic 21 sayı ve 12 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 20. mağlubiyetini alan Hawks'ın yıldız oyuncusu Trae Young 56 sayı, 14 asist, 4 ribauntla kariyerinin sayı rekorunu kırmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. Clint Capela 22 sayı ve 11 ribaunt, Kevin Huerter 18 sayıyla oynadı.

Ömer Faruk Yurtseven'den 17 ribaunt

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, ağırladığı Miami Heat'i 115-108'lik skorla geçerek sezonun 29. galibiyetini elde etti.

Warriors'ta Jordan Poole 32 sayı, Andrew Wiggins 22 sayı ve 6 ribaunt, Gary Payton 14 sayı, all-star Stephen Curry ise 9 sayı ve 10 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 15. kez kaybeden Heat'te Jimmy Butler 22 sayı, Caleb Martin 19 sayı ve 9 ribaunt, Tyler Herro 18 sayı, Kyle Lowry 16 sayı, 11 asist ve 6 ribauntluk performans sergiledi. Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise ilk 5'te başlayarak 33 dakika süre aldığı mücadeleyi 5 sayı, 17 ribaunt, 2'şer asist ve top çalmayla tamamladı. Maç sırasında sakatlanan Butler, oyuna devam edemedi.

Sonuçlar

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 124-121

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 133-113

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 104-118

Chicago Bulls-Orlando Magic: 102-98

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 106-115

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 104-115

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 103-89

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 136-131

Golden State Warriors-Miami Heat: 115-108

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 104-122

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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