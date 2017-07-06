Furkan Korkmaz İlk Maçına Çıktı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'a transfer olan Furkan Korkmaz, takımıyla ilk maçına çıktı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'a transfer olan Furkan Korkmaz, takımıyla ilk maçına çıktı.
Philadelphia 76ers'ın NBA Yaz Ligi'nde Utah Jazz'a 100-94 yenildiği maça ilk 5'te başlayıp 16 dakika 56 saniye süre alan milli basketbolcu, 3 sayı, 3 asist, 2 ribaunt, 1 top çalmayla mücadele etti.
NBA'de bu seneki draftın 1 numarası Markelle Fultz, 23 sayıyla Philadelphia'nın en skoreri oldu.
Utah Jazz'da ise 26 sayı, 10 asistle "double-double"lık performans sergileyen Dante Exum, takımının galibiyetinde başrol oynadı.
Furkan Korkmaz, 2016 NBA draftında Philadelphia 76ers tarafından birinci tur 26. sırada seçilmişti. Altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'te 2014 yılında A takıma yükselen 19 yaşındaki kısa forvet, geçen sezon Banvit'te kiralık olarak forma giymişti.