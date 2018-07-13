Furkan Korkmaz'dan Phoneix Suns Potasına 18 Sayı

NBA'de Yaz Ligi'nde heyecan 8 maç ile devam etti. Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Phoneix Suns'ı 88-86 mağlup etti.

Korkmaz, sahada 28 dakika sahada kalırken, 18 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile mücadeleyi tamamladı.

ISAIAH MILES'TAN 20 SAYI

Philadelphia'da ayrıca Isaiah Miles 20 sayı, 6 ribaund ve Askia Booker 11 sayı, 7 ribaund ile oynadı. Suns'ta ise Shaquille Harrison 17 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.